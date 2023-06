Championnat de Belgique de cyclisme: Arnaud De Lie va faire son retour sur la route après sa chute

Arnaud De Lie fera son retour à la compétition cycliste au championnat de Belgique sur route, dimanche. Son équipe Lotto-Dstny en a fait l’annonce lundi. Le coureur de 21 ans avait lourdement chuté, le 16 mai, dans le sprint de la 1re étape des Quatre Jours de Dunkerque. Il avait été victime de fractures de la clavicule gauche, d’une côte et du sternum ainsi que d’un pneumothorax.

Arnaud De lie n’aura donc eu besoin que d’un peu plus d’un moins pour se remettre de ses blessures et de son opération. D’après son équipe, il « ne ressent plus aucune douleur », deux semaines après avoir repris complètement l’entraînement.

Le Taureau de Lescheret n’aura pas l’étiquette de leader dans l’équipe Lotto Dstny, à Izegem. Son directeur sportif Kurt Van de Wouwer a expliqué que De Lie savait « qu’il n’était pas encore 100 % mais il tenait à être présent pour apporter sa pierre à l’édifice. » Il jouera donc un rôle assez inhabituel d’équipier. « Il ne vise pas le titre, il souhaite simplement courir, aider l’équipe et pouvoir partir en stage à Livigno avec de bonnes sensations. »