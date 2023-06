Jean-François de Sart avant l’Euro U21: «Vu la qualité présente, la Belgique peut atteindre le sommet»

Sélectionneur des U21 belges entre 1999 et 2011, Jean-François de Sart a pris part à deux Euros Espoirs (2002 et 2007). Le Waremmien revient sur ces belles aventures et évoque les chances nationales en Géorgie.

De Sart, un patronyme qui résonne dans le monde du football noir-jaune-rouge. Julien (28 ans), cadre infaillible de La Gantoise, et Alexis (26 ans), promu en Jupiler Pro League avec le RWDM, se sont fait un prénom au gré des saisons. Car passer après Jean-François, ex-joueur du RFC Liège et ancien sélectionneur des Diablotins, n’était évidemment pas chose aisée. Depuis plusieurs années maintenant, le paternel (61 ans) a mis le ballon rond de côté, revenant travailler dans le secteur bancaire. Ce n’est pas pour autant qu’il ne suit plus, avec une grande attention et toujours un certain plaisir, l’actualité de notre football national. À la tête des U21 pendant plus de dix ans, le Waremmien revient sur les deux Euros Espoirs auxquels il a participé. Dont celui aux Pays-Bas en 2007, qui a débouché sur une qualification historique aux Jeux olympiques de Pékin. La Belgique s’apprête à entamer le quatrième tournoi continental de son histoire, dans cette catégorie d’âge.