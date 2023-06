Le père de Thibaut Courtois justifie son forfait contre l’Estonie: «Les médecins du Real Madrid et de la fédération ont décidé de le laisser au repos»

Thierry Courtois, le père de Thibaut, a réagi au forfait de son fils pour le match contre l’Estonie. Ce lundi matin, on apprenait que le gardien des Diables rouges avait décidé de quitter la sélection, mécontent des choix du capitanat de Domenico Tedesco qui a donné le brassard à Romelu Lukaku en l’absence de Kevin De Bruyne contre l’Autriche.

Mais selon Thierry Courtois, ce forfait contre l’Estonie est en réalité dû à une blessure. « Les médecins du Real Madrid et de la Fédération ont été en contact ce matin. Ils ont notamment examiné les résultats de son imagerie médicale et, sur cette base, il a été décidé de le laisser au repos », a-t-il assuré à Footnews, alors que Domenico Tedesco devrait donner plus d’informations sur le forfait de Courtois ce lundi, à 18h30, en conférence de presse.