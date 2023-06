Jan Vertonghen s’exprime sur le départ de Thibaut Courtois du noyau des Diables: «Je n’imaginais pas que cela puisse être aussi grave…»

C’est l’affaire qui secoue les Diables rouges depuis ce dimanche. Au lendemain du partage face à l’Autriche au stade Roi Baudouin, Thibaut Courtois a refusé de se présenter à Tubize pour le rassemblement prévu après l’après-midi de libre. Le joueur du Real Madrid a également brillé par son absence à l’entraînement de ce lundi matin. La raison ? Le portier aurait été vexé du choix de Domenico Tedesco d’alterner entre lui et Romelu Lukaku pour porter le brassard de capitaine en l’absence de Kevin De Bruyne. Très touché par ce qu’il considère être un manque de reconnaissance au sein de notre plat pays, l’ancien du Racing Genk a décidé de faire l’impasse sur le déplacement en Estonie et de quitter le rassemblement national.

Ce lundi, les autres Diables se sont envolés pour Talinn, où ils affronteront l’Estonie dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. Peu de temps après avoir atterri, Jan Vertonghen, de retour dans le groupe après avoir fait l’impasse sur la joute face à l’Autriche, s’est présenté devant les journalistes présents sur place. Le défenseur du Sporting d’Anderlecht a, bien entendu, été invité à s’exprimer sur toute cette polémique autour du départ de Thibaut Courtois. « Je suis surpris de ce départ, comme à peu près tout le monde dans l’équipe », a expliqué l’ancien de Tottenham. « Je n’avais jamais vécu une telle situation. Forcément, un joueur qui quitte un rassemblement national, ça fait toujours parler. Il y a d’abord des rumeurs, puis la confirmation de l’entraîneur. Ce genre de sujets tourne énormément dans un groupe. Et c’est une situation déplorable, je n’imaginais pas que cela puisse être aussi grave. Moi-même, j’ai déjà été dans cette situation où vous vous attendez à recevoir le brassard, puis on le donne à un autre joueur. Je n’ai jamais envisagé de quitter les Diables pour cette raison, mais chacun réagit différemment par rapport à ce rôle de capitaine. Et puis, moi, je ne suis pas le meilleur gardien du monde. Thibaut, à mes yeux, l’est, en plus d’être très important pour ce groupe. Bien sûr, je préférerais qu’il soit là, mais il ne faut pas négliger cet aspect de collectif. Celui-ci a été perturbé ces dernières heures, et il faut maintenant trouver une solution dans l’urgence. Maintenant, il faut se concentrer sur la rencontre de demain. Après, on pourra laisser les choses se calmer et réfléchir aux solutions qui peuvent être trouvées. »