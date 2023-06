Bart Verbruggen va croiser la route de nos Diablotins à l’Euro: «Zeno ne sera pas mon ami mercredi…»

Ce mercredi, les Diablotins vont croiser le fer avec la sélection hollandaise d’un certain Verbruggen. Même si la saison d’Anderlecht s’est terminée fin avril et qu’il semble très proche de Brighton, le portier est pleinement concentré sur l’Euro.

Pour Bart Verbruggen, tout a été très vite. En moins de six mois, le jeune gardien anderlechtois (20 ans) s’est fait un nom et a acquis une belle réputation en Europe. D’abord second choix derrière Van Crombrugge, il a gagné ses galons de titulaire chez les Mauves grâce à de nombreuses prestations éblouissantes. En mars dernier, il avait même été appelé par Ronald Koeman pour intégrer la sélection A des Pays-Bas. S’il n’a plus joué le moindre match officiel depuis fin avril et si son avenir semble se dessiner à Brighton, le garçon se dit totalement concentré sur l’Euro Espoirs. Une échéance importante, voire spéciale puisqu’il va défier les Diablotins de Zeno Debast, mercredi, à Tbilissi.