L’affaire «Courtois» éclipse le match des Diables en Estonie

Depuis lundi matin, on ne parle que du nouvel épisode de la saga « Thibaut Courtois » et son abandon du navire belge. Il ne faudrait pas oublier l’essentiel : les trois points à ramener de Tallinn.

Cela devait ressembler à une dernière sortie sans histoire avant de se dire « au revoir » jusqu’au mois de septembre et de partir en vacances avec la famille. Mais le déplacement des Diables rouges en Estonie subit bien plus de turbulences que ce que prévoyait le plan de vol initial. D’abord parce que le partage enregistré à domicile samedi soir face à l’Autriche (1-1) oblige encore davantage les Belges à ne pas se vautrer face à un adversaire largement à sa portée. Ensuite, et surtout, parce qu’on assiste à un nouveau mélodrame autour de Thibaut Courtois.