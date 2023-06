Domenico Tedesco se dit choqué, mais il botte le cas Courtois en touche

Comment se sortir de ce merdier, tu me le dis ? » Ce sont les mots exacts, d’un membre du Conseil d’administration de l’Union belge interpellé lundi matin par les proportions prises par la réaction de Thibaut Courtois depuis l’annonce qui lui avait été faite vendredi par Domenico Tedesco, en présence de Romelu Lukaku, qu’une alternance serait opérée pour le port du brassard de capitaine. Pour la venue de l’Autriche, Lukaku officierait, notamment afin de lui apporter un soutien psychologique après le déferlement de critiques à l’issue de la finale de Ligue des champions. Pour le voyage en Estonie, le morceau d’étoffe était censé changer de bras pour ceindre celui de Courtois.

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si le gardien du Real Madrid n’avait pas pris la mouche. Depuis qu’il l’avait rencontré début mars à Madrid avec le préparateur des gardiens Max Urwantschky, le coach fédéral le savait susceptible sur toute une série de sujets, mais pas à ce point. C’est donc « ébahi, personnellement touché et même sous le choc » comme il le dira deux jours plus tard sur le sol estonien, que Tedesco a commencé à mesurer dès samedi soir que son choix menaçait de prendre une tournure incontrôlable. Il en eut confirmation après le partage contre l’Autriche : « Thibaut a immédiatement demandé à me voir pour m’annoncer qu’il avait été offensé par mon choix de l’alternance et qu’il allait quitter le groupe », explique Tedesco. « Je lui ai dit de bien réfléchir et de mesurer les conséquences de son geste car après tout, le rassemblement allait s’achever dans les deux jours et qu’on aurait le temps de rediscuter de tout ça par après. Mais rien n’y a fait. »