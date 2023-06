Qui pour remplacer Thibaut Courtois dans les cages? Voici la composition probable des Diables rouges contre l’Estonie

Le match nul concédé à domicile face à l’Autriche (1-1) samedi a laissé un goût amer. La Belgique espérait réussir son retour au stade Roi Baudouin après près de neuf mois d’absence, pour la première de Domenico Tedesco à domicile. En effet, les attentes étaient élevées après le mois de mars et la large victoire en Suède (0-3) qui a lancé la campagne qualificative pour l’Euro 2024 et l’ère Tedesco en équipe nationale, suivie d’un succès remarquable en Allemagne (2-3) en match amical.

Le partage contre les Autrichiens a donc quelque peu tari l’ivresse populaire, mais le match contre l’Estonie offre une opportunité rêvée de terminer la saison sur une note positive. Sur le papier, l’adversaire de mardi est le plus faible du groupe F avec l’Azerbaïdjan. Ce sera la 9e confrontation face aux Estoniens avec huit victoires pour les Diables Rouges.

Une rencontre à laquelle ne participera pas Thibaut Courtois qui a quitté le groupe, frustré de ne pas avoir hérité du brassard de capitaine contre l’Autriche. « J’étais surpris et choqué », a confié Tedesco lundi en conférence de presse. « Thibaut a demandé à me parler après le match. Lors de cette discussion, il m’a dit qu’il s’était senti offensé et qu’il voulait quitter la sélection. Je lui ai immédiatement de ne pas le faire car c’est une décision très dure. »