Affaire «Courtois»: abandon du navire caractérisé, est-ce vraiment une attitude de capitaine?

Mais quelle mouche a donc piqué le plus grand gardien belge de tous les temps ? Le meilleur keeper du monde. S’il clame partout son besoin de reconnaissance, voilà autant de termes et d’éloges certifiés authentiques qui devraient contribuer à apaiser ses tourments.

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

En posant un acte aussi radical et aussi lourd de conséquences que celui de quitter en pleine conscience le noyau des Diables qui plus est sans incident majeur, Thibaut Courtois s’est à la fois mis en marge du voyage en Estonie mais surtout en marge d’une sélection composée d’équipiers dont il est supposé incarner l‘un des guides les plus sûrs dans leur processus d’apprentissage du haut niveau international.

Une sélection à laquelle il a rendu d’inestimables services en 102 matchs et trois Coupes du monde, deux Euros et une finale mais qui, ne l’oublions tout de même pas, lui a aussi permis de sublimer sa carrière grâce à la mise en lumière de son extrême fiabilité dans les tournois majeurs.