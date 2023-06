Kylian Mbappé, futur Ballon d’or 2023? L’attaquant français y croit: «Je pense que je corresponds aux critères»

En tout cas, l’attaquant du Paris Saint-Germain y croit. Interrogé par nos confrères de TF1, Kylian Mbappé a évoqué cette célèbre récompense qui sera décernée le 30 octobre prochain : « Le Ballon d’or ? C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. », explique-t-il.

Kylian Mbappé a marqué hier soir son 54e but de la saison en offrant la victoire à la France contre la Grèce en match qualificatif à l’Euro 2024. L’attaquant français a ainsi fait tomber le record de Just Fontaine pour devenir le meilleur buteur français de l’histoire sur une saison. Suffisant pour gagner le Ballon d’Or ?

Et d’ajouter ensuite : « Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste. »

Les noms des 30 nommés pour le Ballon d’or masculin et des 20 nommées pour le Ballon d’or féminin seront connus le 6 septembre. Après avoir récompensé les joueurs pour leurs performances sur une année civile, le trophée s’aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive. Plusieurs joueurs se démarquent cette saison pour remporter cette récompense : Lionel Messi qui a remporté la Coupe du monde au Qatar, Erling Haaland auteur d’une saison pleine sur le plan individuel et collectif. Ou encore Rodri, vainqueur de la Ligue des Champions avec City et de la Ligue des Nations avec la Roja.