«Les Diables rouges en crise», «tensions palpables»: l’affaire Thibaut Courtois en une de la presse internationale

Une affaire de capitanat largement relayée par la presse internationale. « Lukaku capitaine ? Courtois s’énerve et quitte le camp d’entraînement », titre ainsi la Gazzetta dello Sport dans un article web. Et la Rosa de préciser dans son article : « Le gardien de but belge Thibaut Courtois a quitté le camp d’entraînement de l’équipe nationale avant le match contre l’Estonie pour les qualifications européennes. La fédération n’a pas donné d’explication officielle, mais selon les médias locaux, ce geste est lié à la déception de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine contre l’Autriche. »

L’annonce a marqué les esprits ce lundi. Thibaut Courtois a manqué l’entraînement avec les Diables et a quitté le rassemblement de la sélection. Une des raisons évoquées ? Le portier belge serait mécontent de la gestion autour du brassard du capitaine. Kevin De Bruyne étant blessé, Romelu Lukaku avait été nommé capitaine face à l’Autriche, et Domenico Tedesco avait annoncé que Thibaut Courtois porterait le brassard contre l’Estonie.

En France, les mots sont plus tranchés. « Les mois se suivent et les crises internes se répètent pour les Diables Rouges. », écrit d’emblée Eurosport. « Si le groupe belge ne vivait pas bien pendant la Coupe du monde 2022, des tensions restent palpables depuis le remplacement de Roberto Martinez par Domenico Tedesco. Thibaut Courtois a séché l’entraînement de dimanche, au lendemain du match nul obtenu à domicile face à l’Autriche (1-1), à cause de différends liés au capitanat et qu’il ne se rendrait pas en Estonie mardi soir. », continue ensuite le média français.

« Courtois allume le sélectionneur belge, les Diables Rouges en crise. », affirme RMC Sport qui relaie également les propos de Thibaut Courtois ce lundi soir. « Le groupe vit bien… Six mois après une Coupe du monde compliquée, et marquée par des tensions internes, la Belgique est de nouveau en proie à des dissensions en ce mois de juin. Avec un homme au cœur du nouveau drama : Thibaut Courtois. Vexé de ne pas avoir été nommé capitaine des Diables contre l’Autriche samedi (1-1), en l’absence de Kevin De Bruyne, le portier s’est illustré par son absence au rassemblement dimanche et ne sera pas du déplacement en Estonie ce mardi soir pour la suite des éliminatoires de l’Euro 2024. », résume ensuite le média.