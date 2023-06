Diables rouges: pourquoi Youri Tielemans est de moins en moins intouchable

À 26 ans, le présumé futur patron des Diables rouges stagne et la pression mise par Orel Mangala et Amadou Onana, pour ne citer qu’eux, doit le pousser à redresser la barre, s’il ne veut pas perdre sa place de titulaire sous Tedesco

Décevant contre l’Autriche, Youri Tielemans cristallise depuis plusieurs mois les inquiétudes autour du présent et futur des Diables rouges. Aussi talentueux qu’il soit, le médian de 26 ans semble freiné dans sa progression, en équipe nationale comme en club. Son transfert de Leicester à Aston Villa confirme qu’il n’a pas encore franchi ce « step », celui qui lui aurait permis d’être davantage courtisé par Arsenal, Manchester United ou même Tottenham, par exemple.

Avec la Belgique, ces deux dernières années n’ont pas amené leur lot de certitudes et aujourd’hui, face à la pléthore de talents qui lorgne sur cet entrejeu, il y a de plus en plus de raisons de penser que sa place de titulaire est contestable et contestée. Youri Tielemans, un cadre en danger ?