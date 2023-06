Challenger Pro League: l’intégration des équipes U23 est prolongée pour une durée indéterminée

L’intégration des équipes U23 des clubs de Jupiler Pro League en Challenger Pro League, la deuxième division, et dans les séries amateures, a été prolongée pour « une durée indéterminée », a communiqué mardi la Pro League, l’instance du football professionnel belge, au terme de son Assemblée Générale.

« L’Assemblée Générale a voté, à une large majorité, la prolongation pour une durée indéterminée de l’intégration des équipes U23 aussi bien en Challenger Pro League que dans les séries amateures. La post-formation des jeunes talents est ainsi structurellement ancrée dans la pyramide du football », a écrit la Pro League dans son communiqué.

Depuis cette saison, les équipes U23 des clubs de Jupiler Pro League ont été intégrées à la Challenger Pro League et dans les séries amateures francophones et néerlandophones. « À la suite de l’évaluation de la première saison et en concertation avec les ailes amateurs et les clubs professionnels, certains ajustements réglementaires ont été apportés. Ainsi, les équipes U23 pourront faire appel à un maximum de 30 joueurs (U23) par saison », précise encore la Pro League.