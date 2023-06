Des Jeux européens qui se cherchent toujours

Jusqu’au 2 juillet, les Jeux européens vont se dérouler à Cracovie et dans d’autres villes au sud de la Pologne. Dans une relative indifférence, mais avec les Jeux de Paris en point de mire.

Les Jeux européens s’ouvrent ce mercredi à Cracovie et dans dix autres villes en Silésie, au sud-ouest de la Pologne. Ils se dérouleront du 21 juin au 2 juillet. Organisée pour la troisième fois en huit ans, cette compétition pluridisciplinaire a du mal à trouver sa véritable identité, même si elle constitue cette fois une étape (plus) importante sur la route de Paris 2024. Et donc un rendez-vous majeur pour nos prochains candidats aux Jeux olympiques ; la plupart dans des sports moins importants.

