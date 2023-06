Des perquisitions au siège des Jeux de Paris

Les Jeux de Paris, voulus « exemplaires » par leur CEO Tony Estanguet, vont-ils laver moins blanc que blanc comme ceux de Rio et de Tokyo à l’issue desquels on avait découvert des malversations financières ? Des perquisitions ont en tout cas eu lieu ce mardi aux sièges du comité d’organisation (Cojop) et de la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), respectivement à Saint-Denis et à Paris. Des perquisitions organisées par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) et la Brigade financière de la police judiciaire parisienne (BRDE) sans préciser sur quoi portent les enquêtes. Selon Le Monde, l’Agence française anticorruption (AFA) aurait découvert de possibles irrégularités sur certains marchés publics passés par le Cojop et la Solideo ; on pointerait des « risques d’atteintes à la probité » et de « conflits d’intérêt ». Le comité d’organisation des Jeux a affirmé « collaborer pleinement avec les enquêteurs pour faciliter leurs investigations ».