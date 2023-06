Euro Espoirs: tous les matches des Diablotins et la finale seront diffusés sur la RTBF

À chaque grand événement sportif, la RTBF s’adapte pour faire vivre du mieux possible les exploits belges aux téléspectateurs. Le service public n’a pas dérogé à sa devise pour cet Euro Espoirs. Tous les matches des Diablotins seront diffusés par la RTBF. Tant sur la chaîne Tipik que sur Auvio. La finale, même si la Belgique n’y figure pas, sera également retransmise, le samedi 8 juillet. « Il y a un grand intérêt à suivre ce tournoi U21 car il est important pour l’avenir des Diables rouges », remarque très justement Lancelot Meulewaeter, qui sera aux commentaires des rencontres. « Nous voulons montrer que l’avenir se veut positif. Cela s’inscrit donc dans une volonté stratégique d’être en Géorgie. »

Par rapport à la couverture des Diables rouges, le dispositif sera forcément réduit. Pas de plateau-studio en avant-match, mais une prise d’antenne dix minutes avant le coup d’envoi. « L’idée initiale est d’être sur place pour assurer les commentaires des rencontres, réaliser des interviews avec les Diablotins et produire quelques capsules pour les réseaux sociaux. Normalement, durant la phase de poules, je serai seul aux commentaires. Puis, en fonction des résultats de notre sélection, un consultant m’accompagnera peut-être à partir des quarts de finale. On évaluera cette possibilité plus tard. »