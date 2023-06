Mercato: Lens veut au minimum 50 millions d’euros pour Loïs Openda

Loïs Openda a rejoint lundi le groupe des espoirs belges après être monté au jeu avec les Diables rouges contre l’Autriche samedi passé. « Je suis là pour aider mon équipe à aller le plus loin possible », a confié l’attaquant de Lens en conférence de presse à Tbilissi en Géorgie, mardi, à la veille du premier match de la Belgique dans l’Euro U21 contre les Pays-Bas.

Avec ses statistiques impressionnantes en Ligue 1 (21 buts en 38 rencontres) et son statut de Diable, Openda peut être considéré comme l’une des têtes d’affiche de l’Euro espoirs, qui débute mercredi en Géorgie et en Roumanie. « Je suis venu normalement, je suis venu avec les U21, je ne me sens pas comme une star, je suis ici pour aider mon équipe à aller le plus loin possible », a relativisé Openda.

Qu’à cela ne tienne, son nom est de plus en plus cité dans la presse internationale. Logique en plein mercato estival, nous direz-vous. Les dernières informations à son sujet émanent de nos confrères de RMC. « Lens ne commencera à étudier les offres pour Openda qu’à partir de 50 millions d’euros. Leipzig, qui avait offert 30 millions, est prévenu », écrit ce média français.