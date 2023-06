Mercato: Amadou Onana veut quitter Everton cet été

Amadou Onana fait l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs anglais. Auteur d’une première saison en Premier League de très bonne facture (35 matches, 1 but, 2 assists) même si Everton a éprouvé toutes les peines du monde à s’y maintenir (17e avec seulement 2 points d’avance sur Leicester), l’athlétique milieu de terrain belge semble prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière. Selon nos informations, le jeune homme de 21 ans veut impérativement quitter les Toffees durant ce mercato d’été, estimant ne plus être totalement sur la même longueur d’onde que le club et sachant que ce dernier a un urgent besoin de liquidités. Un fameux coup de pression, s’il en est. Nul doute que ce dossier animera le marché des transferts ces prochaines semaines.

L’hiver dernier, alors que Chelsea et Arsenal avaient pris la température à son sujet, Everton avait fixé le prix de vente du joueur à 55 millions de livres (soit environ 64 millions d’euros). Pour rappel, le Belge était arrivé à Everton, en août 2022, en provenance du LOSC. Son contrat actuel avec les Toffees courant jusqu’en juin 2027.