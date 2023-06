Loïs Openda, des Diables rouges aux Diablotins: «Je ne me sens pas comme une star»

Des Diables rouges au Diablotins. Arrivé ce lundi au sein du groupe U21, Loïs Openda (23 ans) doit emmener ses équipiers dans son sillage à l’Euro. Il se dit prêt et très ambitieux.

Bruxelles-Tbilissi, sans passer par Tallinn. D’abord sélectionné avec les Diables rouges, Loïs Openda a rejoint le groupe des Diablotins pour l’Euro Espoirs. Après avoir eu droit à une quinzaine de minutes samedi contre l’Autriche, il est arrivé en Géorgie ce lundi. L’attaquant liégeois, auteur d’une saison canon avec le Racing Lens (21 buts en Ligue 1), entend terminer ce qu’il avait commencé avec les U21 de Jacky Mathijssen. Malgré son aura grandissante et l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts (notamment de Leipzig), le garçon veut aider l’équipe à aller le plus loin possible. Autrement dit : à aller chercher un ticket olympique pour Paris, un de ses objectifs avoués.