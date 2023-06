Le juge Claise écarté: la «douloureuse surprise» d’Eva Kaili

C’est « avec une douloureuse surprise » que les avocats de l’eurodéputée grecque Eva Kaili, inculpée pour corruption, blanchiment et organisation criminelle dans ce dossier du Qatargate, ont « été informés que le fils du juge d’instruction (Michel Claise) et le fils de Marie Arena sont impliqués dans une entreprise de cannabis médical (en fait, de CBD, NDLR) ! ».

« Cette information, qui n’a pas été démentie, soulève des questions énormes et évidentes sur l’impartialité de toutes les actions d’enquête qui ont été menées à ce jour et ont abouti à la détention préventive d’Eva Kaili et au ciblage des enquêtes principalement sur elle, tandis que les procédures d’enquête substantielle pour Marie Arena n’ont pas été engagées à temps, malgré le fait que l’enquête des autorités l’a liée à Panzeri », ont déclaré Mes Sven Mary et Michalis Dimitrakopoulos.