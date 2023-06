Hockey Pro League: un quatrième succès de rang pour les Red Lions

C’est sous une pluie battante et avec 25 minutes de retard que la rencontre de Pro League face à l’Australie a finalement débuté. Un duel au sommet entre 2 des meilleures nations mondiales qui avaient déjà offert un spectacle incroyable, samedi, en fin d’après-midi, et qui s’était soldé par un succès des Red Lios (5-4). Et pour ce second affrontement, le 3e match en 4 jours pour les Belges, Michel van den Heuvel continuait à faire tourner son effectif en laissant dans les tribunes, Felix Denayer (contracture au mollet), Thibeau Stockbroekx et Nicolas Poncelet, et en alignant Loic Van Doren dans les buts. Et comme attendu, il n’y avait pas de période d’observation dans cette partie et la Belgique prenait l’initiative comme à son habitude. Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel et William Ghislain allumaient la mèche mais c’est bien Loïck Luypaert qui faisait exploser la première fusée en convertissant le premier penalty obtenu par son équipe. Le défenseur anversois confirmait sa bonne forme du moment dans l’exercice en l’absence d’Alex Hendrickx (toujours au repos). Les visiteurs étaient plus brouillons qu’à l’habitude et ils ne se montraient que très rarement dangereux à l’exception d’un penalty de Jeremy Hayward qui était parfaitement arrêté par Van Doren.

En seconde période, les Australiens reprenaient du poil de la bête et tentaient de recoller au score. Ils se montraient plus précis et surtout plus inspirés dans leurs reconversions offensives. Mais les Belges étaient bien positionnés et ils parvenaient à contenir les assauts de la 6e nation mondiale. Et quand il le fallait, Loic Van Doren était bien placé pour repousser le danger comme sur un p.c. puissant de l’ancien joueur du Dragons, Blake Govers, au milieu du 3e quart-temps. Et à la 41e minute, c’est finalement Loïck Luypaert qui doublait l’avance des Lions sur stroke en inscrivant a passage son 4e but en 3 rencontres. Les champions olympiques étaient solides et appliqués mais Blake Govers relançait le suspense à 8 minutes du terme en convertissant le 3e p.c. de son équipe. Mais Nicolas De Kerpel mettait fin aux derniers espoirs de leurs adversaires à 4 minutes du coup de sifflet final (3-1).