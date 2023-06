Domenico Tedesco, sélectionneur des Diables: «Je n’ai plus envie de discuter de Courtois via médias interposés»

C’était un match difficile et on le savait. L’adversaire a mis beaucoup de pression. On était prévenu et on n’aurait pas dû être surpris. J’ai remarqué qu’on était nerveux en début de match. Notre circulation du ballon était trop simple et sans risque. On aurait dû jouer plus rapidement pour bouger ce bloc compact.

Il aurait sans doute voulu voir une meilleure première période, malgré le 0-2 acté après 45 minutes, avec plus de rythme avec le ballon. Et il n’a pas voulu en rajouter concernant l’affaire Thibaut Courtois.

Non. C’était à cause de la pression que l’adversaire a mise en place. Ils ont fait la même chose contre l’Autriche qui a mis du temps à marquer contre eux.

Dans cette adversité, vous avez pu compter sur Romelu Lukaku, auteur d’un doublé…

C’était important pour nous qu’il marque. Il met deux buts mais le premier était très important. Jusqu’à ce but, notre confiance n’était pas très bonne. J’ai vu qu’on était moins nerveux après le 0-1. On a grandi dans cette rencontre. C’était mieux en deuxième période.

Qu’avez-vous pensé des performances de Vranckx, Trésor et Bakayoko qui ont fêté leur première titularisation ?

Bakayoko a été vraiment bon. Surtout sans ballon et dans son positionnement. On a beaucoup d’options sur les flancs avec des jeunes qui vont encore progresser. Vranckx a montré que c’était un bon joueur même s’il manque de rythme parce qu’il ne joue pas à Milan. On voulait un profil pour remplacer Onana et Vranckx a un profil proche de lui. Trésor aussi a été bon même si cela n’a pas été simple de le trouver en première période dans les intervalles. C’était mieux en seconde mi-temps. En raison des circonstances, on a pu les voir à l’œuvre et c’est une bonne chose.

Quel bilan tirez-vous des trois premiers matchs qualificatifs ?

Les débuts sont très bons. On n’a pas encore perdu de match. Ce camp a été difficile. On avait des joueurs blessés comme De Bruyne, Onana et Trossard et on remarque qu’ils sont très importants pour nous. Il y a aussi l’Euro espoirs qui a imposé certaines décisions.

Avez-vous un commentaire à ajouter concernant Thibaut Courtois qui a encore réagi via les réseaux sociaux ?