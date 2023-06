Dans LéNA cette semaine: «Les dessins érotiques, c’est ma passion», confie Milo Manara

Ma mère interdisait les bandes dessinées ; elles étaient même considérées comme préjudiciables à l’éducation des enfants », écrit l’Italien Milo Manara dans son autobiographie Grandeur Nature . Ce sont précisément les BD qui échafauderont sa carrière. Il est dessinateur de scènes de vie du quotidien, de critiques sociales et de provocations. Sa dernière œuvre ? La version graphique du Nom de la Rose , le roman d’Umberto Eco.

Manara est également une légende dans l’art de représenter le nu féminin. « Durant le baccalauréat artistique » se souvient-il, « nous devions dessiner une femme nue qui servait de modèle. La première fois, j’avais 15 ans. C’est à cette époque que je suis progressivement tombé amoureux de ce merveilleux chemin que constitue le corps de la femme, séduction à la fois esthétique et érotique. »

Glénat.

Aujourd’hui, les féministes posent un regard critique sur son œuvre. « Je serais déçu, et je le suis d’ailleurs, qu’on me considère parfois comme quelqu’un qui réalise des dessins érotiques par pur intérêt ou pour l’argent, alors que c’est ma passion », regrette Manara. « Par chance, beaucoup sont férus de mon imaginaire figuratif. Mais je serais profondément navré qu’il offense les femmes. Mon expérience indique plutôt le contraire : je vois plus de femmes que d’hommes dans les séances de dédicaces de mes livres. Certaines signalent notamment que j’ai contribué à leur faire découvrir la sexualité féminine. En toute honnêteté, je ne le pense pas. Je ne suis ni sexologue ni un spécialiste de l’érotisme. Je dessine ce qui me plaît, sans plus. »

