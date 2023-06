Superbe nouvelle pour Martina Navratilova: l’ancienne championne de tennis est guérie de ses cancers

« Après une journée de tests à Sloan Kettering, j’ai reçu le feu vert ! Merci à tous les médecins, les infirmières, les magiciens des protons et des radiations, etc. »

L’Américaine, d’origine tchèque âgée de 66 ans avait annoncé en janvier qu’elle souffrait d’un cancer de la gorge de stade 1 et d’un cancer du sein à un stade précoce, et qu’elle commencerait son traitement. « Ce double coup du sort est grave, mais il est encore possible de le soigner, et j’espère une issue favorable », avait-elle déclaré à l’époque.

En 2010, un cancer du sein non invasif avait été diagnostiqué chez l’ancienne championne. Elle avait subi une tumorectomie et une radiothérapie à l’époque et avait été guérie.