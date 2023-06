Un journaliste espagnol l’affirme: Kylian Mbappé pourrait arriver au Real Madrid dès cet été

Kylian Mbappé au Real Madrid dès cet été ? Rien n’est certain, même si le joueur du Paris Saint-Germain a affirmé, lui-même, vouloir rester jusqu’à la fin de son contrat dans la capitale française. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille, les dirigeants préférant le vendre cet été plutôt que de le voir filer libre

Pour un journaliste espagnol, Tomas Gonzalez-Martin, affirme que le joueur de l’équipe de France pourrait bien débarquer à Madrid cet été. De son côté, El Chiringuito relance la machine, avec une information de taille : le Real Madrid aurait offert 120 M€ au PSG pour arracher Kylian Mbappé dès cet été ! Le PSG en voudrait 200 millions d’euros.

Un tarif que le Real Madrid ne semble pas disposé à payer, alors que plus de 100 M€ ont déjà été investis sur Jude Bellingham. Reste que la réalité sportive rattrape la Casa Blanca. Sans Karim Benzema, il n’a plus d’attaquant de référence pour cette saison, Joselu ressemblant plus à une doublure qu’à un titulaire en puissance.