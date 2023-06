Manchester City et Manchester United prêts à tout pour attirer Declan Rice, sur le départ de West Ham

C’est assurément l’un des premiers gros feuilletons de l’été en Angleterre ! Nommé meilleur joueur de la Ligue Europa Conférence et vainqueur de ce trophée avec son club de toujours, West Ham, Declan Rice peut désormais voguer vers d’autres cieux l’esprit tranquille. Le capitaine des Hammers a rempli sa mission. Il est prêt à passer à l’étape d’après et rejoindre un club de tout premier plan.

Ce dossier sera difficile à boucler car Arsenal et Manchester United souhaitent en faire leur recrue phare de l’été. Chelsea semble avoir pris de la distance, là où on apprend que Manchester City a pointé le bout de son nez ces derniers jours. Il faudra mettre le prix en revanche et cette concurrence arrange plutôt West Ham, qui va pouvoir vendre au plus offrant. Le club de Londres exige 120 Millions d’euros.

Des indésirables

Les Gunners se sont pour le moment cassés les dents avec une offre de 105 M€. Pour faire baisser la note, les deux clubs de Manchester tentent d’inclure un joueur dans la transaction. Pour City, l’idée est d’inclure Kalvin Phillips, en plus d’une somme d’argent qui n’a pas encore été définie, d’après le Daily Mail. Le champion d’Angleterre n’a pas oublié que David Moyes souhaitait enrôler l’ancien joueur de Leeds il y a 18 mois…