Jesper Fredberg «impatient» de voir Anderlecht affronter l’Union en ouverture de la saison 2023-2024 de Pro League

« Nous avons beaucoup de respect pour l’Union et ce sera un début difficile. C’est un grand match pour Bruxelles et nous sommes impatients », a déclaré Fredberg jeudi lors de la présentation du calendrier à l’Atomium à Bruxelles.

Après une saison 2022-2023 catastrophique et conclue à la 11e place, le RSCA veut retrouver le haut du panier cette saison. « Nous voulons évidemment faire mieux. Nous avons faim et nos supporters restent ambitieux. Nous avons de grandes attentes et nous devons les réaliser. Nous voulons rendre quelque chose à nos supporters », a conclu le Danois.