«On a besoin de Thibaut, mais il faut gérer cela en interne»

Présent à la Coupe du monde 2014, Kevin Mirallas n’a plus disputé un match avec les Diables depuis mars 2018. Même si le Liégeois n’a pas ouvertement annoncé sa fin de carrière internationale, il sait qu’un retour en équipe nationale est improbable. Son ratio s’arrête à 60 caps et 10 buts, dont le premier lors de ses premières minutes avec les Diables. Un sentiment d’inachevé pour l’ancien joueur d’Everton. « Après tout ce que j’ai donné, c’est dommage de terminer ainsi », dit-il. « Je pensais être du voyage pour la Russie en 2018. En dernière minute, je ne suis pas appelé. Je me disais qu’il restait encore du temps, des objectifs. J’ai continué à travailler. Martinez m’avait contacté lorsque j’étais à la Fiorentina. Il m’avait dit que la porte était toujours ouverte. C’est pour cela que je n’ai pas fait de communiqué annonçant ma fin de parcours avec l’équipe nationale. Cependant, la porte est restée fermée. J’ai hésité à faire ce communiqué, mais je restais sur de bonnes prestations. »