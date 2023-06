Kevin Mirallas: «Je veux continuer à jouer, j’en ai encore sous la pédale»

La saison de l’AEL Limassol a traîné en longueur. Absent du top 6 de la phase classique du championnat de D1 chypriote, le club de Kevin Mirallas a dû se farcir les playdowns sans toutefois frémir. Une présence en finale de la Coupe aurait pu sauver l’exercice 2023-2024. C’est toutefois l’Omonia Nicosie qui a soulevé le trophée avec un unique but inscrit à cinq minutes du terme le 24 mai dernier. « On avait pourtant de grosses ambitions avec des joueurs possédant un beau C.V., mais quand on change trop souvent d’entraîneurs durant la saison, c’est difficile de trouver une stabilité. Après deux matches, le coach portugais qui m’avait poussé à venir (ndlr : Silas) était déjà viré », raconte l’ancien Lillois, débarqué sur l’île méditerranéenne l’été dernier après une expérience mitigée de six mois au Portugal du côté de Moreirense (9 matchs et 1 but), coaché à l’époque par un certain Sa Pinto.

C’est alors Cedomir Janevski, bien connu chez nous (ex-Bruges, Charleroi), qui a repris les rênes de l’un des clubs de Limassol, avant de se faire remercier il y a deux mois. « Disons que c’est une saison pleine de surprises, dès la préparation », sourit Kevin. « Mais bon, j’avais déjà joué en Grèce (Olympiacos) et en Turquie (Gazantiep), cela ne me surprenait pas totalement. L’organisation est un peu maladroite et des petits bobos qui doivent durer une semaine normalement sont souvent mal soignés. Ils se prolongent trois semaines. »