Opération maintien pour l’athlétisme belge

Lors des deux premières éditions des Jeux européens, en 2015 à Bakou et en 2019 à Minsk, l’athlétisme n’avait pas franchement marqué les esprits en organisant respectivement une Coupe d’Europe des « petits pays » et une compétition hybride baptisée DNA (pour Dynamic New Athletics) déjà oubliée – et à laquelle la Belgique n’avait pas pris part. Pour l’édition 2023 qui a démarré ce mercredi en Pologne, l’Association européenne d’athlétisme a décidé de jouer un peu plus le jeu en mettant sur pied son biennal Championnat d’Europe par équipes (appelé anciennement Coupe d’Europe) avec 47 nations réparties dans trois divisions. Un changement d’attitude qui devrait rendre la compétition un peu plus passionnante. Versée en Première division avec 15 autres équipes, ce qui lui permettra d’affronter tous les cadors du Vieux Continent – sauf la Russie et la Biélorussie toujours exclues –, l’équipe nationale belge devra surtout veiller à éviter l’une des trois dernières places synonymes de relégation, de vendredi à dimanche.