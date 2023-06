Premier triple-double de l’histoire d’un Euro pour Emma Meesseman: «J’avais pourtant refusé de remonter sur le terrain»

La démonstration de la Belgique en quart de finale de l’Euro de basket féminin jeudi à Ljubljana contre les championnes d’Europe en titre (93-53) offre le top 4 aux Belgian Cats et une place dans les tournois de qualifications pré-olympiques pour Paris 2024.

Un match qui aurait pu se solder par une multitude de records : celui des assists dans un match de l’Euro (35, égalé contre les Serbes), 13 pour une joueuse (11 pour Julie Allemand jeudi) ou des trois points dans un match de l’Euro (14, 13 dans ce quart de finale), mais qui s’est achevé par le premier triple-double de l’histoire du championnat d’Europe.

Emma Meesseman a inscrit 15 points, pris 13 rebonds et délivré 10 assists. Rachid Meziane avait remis son intérieure sur le banc, définitivement a priori, avant de la remettre au jeu juste pour qu’elle donne une dernière passe décisive. Billie Massey a inscrit son panier permettant à la Flandrienne d’entrer dans l’histoire.

« Cela ne signifie pas grand-chose pour moi individuellement », a expliqué Emma Meesseman. « Je ne le savais pas et quand le coach m’a demandé de remonter, j’ai dit non, j’étais fatiguée. Mais mes coéquipières m’ont poussée. Après j’étais heureuse de voir l’ambiance sur le banc et les sourires sur le parquet. C’est au nom de la Belgique que j’ai fait ce triple-double. C’est le match le plus amusant que j’ai joué avec l’équipe belge je pense. C’est ce que je retiendrai le plus ».

Une version confirmée par Julie Allemand qui a tenu à lui rendre hommage. « On est venu le dire au coach. Au début, Emma a dit non, mais je l’ai forcée. J’ai dit que c’était important qu’elle le fasse. Je suis contente pour elle. Elle montre depuis des années qu’elle est au-dessus et c’est une fierté de jouer avec elle parce que sans elle, les Cats ne sont pas du tout pareilles. C’est cool de faire des records individuels en plus de la gagne. C’est ça notre force, on joue les unes pour les autres. »