Safari Rally: Toyota retrouve l’un de ses terrains de chasse préférés

Tous deux sur Toyota, Rovanpera et Ogier comptent parmi les principaux favoris du Safari Rally. Deuxième du championnat, Thierry Neuville tentera de leur mener la vie dure.

Il y a 30 ans, Toyota célébrait l’un de ses plus grands exploits en sport automobile en classant quatre Celica Turbo 4WD aux quatre premières places du redoutable Safari Rally grâce, dans l’ordre, à Juha Kankkunen (en route pour conquérir son quatrième titre de champion du monde cette année-là), Markku Alen, Ian Duncan, et Yasuhiro Iwase. L’an dernier, le premier constructeur mondial a remis ça avec Kalle Rovanpera (en route pour son premier titre mondial), Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, et Sébastien Ogier !

Entre ces deux éditions, et avant que le Safari ne quitte la scène mondiale en 2003 pour y revenir il y a deux ans dans un format fortement réduit, le constructeur japonais avait fait de l’épreuve africaine l’un de ses bancs d’essais les plus redoutables, en ne manquant bien sûr pas de communiquer sur la robustesse de ses produits ensuite.