L’Espagne, le troisième larron dans le dossier du Thibautgate

En sa qualité de gardien du Real Madrid et de son appartenance au cénacle très fermé des meilleurs gardiens du monde, Thibaut Courtois n’est plus seulement un joueur belge. Ses faits et gestes sont observés de près par la presse espagnole, même s’ils n’ont aucune influence directe sur son statut de Merengue, a fortiori quand il s’agit d’une divergence de vue (doux euphémisme) entre le sélectionneur national et le dernier rempart des Diables roues.

Quoique. Dans la résolution du dossier, la caisse de résonance ibérique risque de jouer un certain rôle. Même si la presse espagnole a relevé les propos de Yannick Carrasco après le match en Estonie, qui n’a pas caché sa déception, elle avait aussi relevé la question médicale en pointant les contacts entre le Real Madrid et la Fédération au sujet de l’état du genou droit de Thibaut Courtois.