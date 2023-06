Lumineuses à Ljubljana, les Belgian Cats ont déjà le regard tourné vers Paris

Il y en a eu plein d’autres, toutes plus réjouissantes les unes que les autres. Mais une image illustre à merveille la domination de la Belgique sur la Serbie, jeudi en quart de finale de l’Euro de basket féminin ; et surtout l’esprit avec lequel les Belgian Cats ont géré cette rencontre qui sentait le soufre, deux ans après la terrible désillusion de la demi-finale d’Euro perdue (d’un point !) face aux redoutables joueuses de Marina Maljkovic : il reste 4 minutes à jouer dans le troisième quart-temps, et Julie Vanloo profite d’une énième perte de balle serbe pour débouler dans la raquette adverse par la droite, faire une passe en retrait vers Julie Allemand qui, au lieu de tenter facilement sa chance, donne en un temps la balle à Emma Meesseman qui n’a plus qu’à la déposer dans le panier.