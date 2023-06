Championnat de Belgique du contre-la-montre: un duel de seulement deux kilomètres

Ainsi donc, le duel n’aura duré que quelques minutes entre Wout van Aert et Remco Evenepoel dans un championnat amputé du tenant du titre après une glissade dans un virage à angle droit où le Brabançon ne put rien faire d’autre qu’attendre l’impact, une chute dans un fossé rempli d’eau, la star du jour, comme partout en Belgique. « Je ne suis ni fâché ni frustré, croyez-moi », racontera bien plus tard, douché et soigné d’une plaie au coude, le champion du monde sur route. « J’ai la chance d’avoir gagné l’année passée, d’avoir conquis d’autres courses, dont le titre arc-en-ciel, je reviendrai en 2024, c’est la vie, il y a des choses bien plus graves. »