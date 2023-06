Jusqu’à 30 degrés, soleil et temps sec: les prévisions météo de ce week-end

La grisaille matinale se dissipera rapidement ce vendredi matin et laissera la place à une alternance d’éclaircies et de champs nuageux, prévoit l’IRM. Le temps restera sec, à une ondée locale près. Les maxima seront compris entre 20°C à la mer ou en Hautes-Fagnes et 25°C dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré d’ouest à nord-ouest. En soirée et au cours de la nuit prochaine, le temps sera sec avec des éclaircies qui s’élargiront. Les minima nocturnes oscilleront entre 10 et 15 °C sous un vent faible de secteur ouest ou de direction variable.

Samedi, le temps sera généralement ensoleillé et sec avec tout au plus quelques cumulus l'après-midi. Les maxima varieront entre 22 degrés à la mer et en Ardenne et 26 ou 27 degrés dans le centre. Le vent sera faible d'ouest ou de direction variable. Au littoral, une brise modérée de nord-ouest s'enclenchera l'après-midi. Dimanche, il fera chaud et ensoleillé avec des maxima de 25 degrés en Ardenne à 30 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-est puis de sud. Durant la nuit suivante, une perturbation sera temporairement à l'origine de quelques pluies surtout sur le nord du pays.