Les pesticides interdits dans l’UE ne pourront plus être exportés par la Belgique

On le sait : des producteurs de pesticides en Belgique continuent de fabriquer et d’exporter hors de notre pays des produits phytopharmaceutiques pourtant interdits en Europe. Un projet d’arrêté royal devrait être adopté ce vendredi au Conseil des ministres qui mettra fin à cette situation et interdira l’exportation de pesticides interdits en Europe. La Commission européenne a également l’intention de proposer cet alignement aux Etats membres.

Le 28 mars dernier, Le Soir et l’hebdomadaire Knack pointaient le cas du chlorpyrifos, un des pesticides les plus problématiques pour la santé et dont 380.000 litres ont été exportés par la société Arysta LifeScience basée à Ougrée, majoritairement vers des pays en développement où les normes et conditions d’utilisation sont moins strictes que chez nous.