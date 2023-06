Une large coalition inédite contre le glyphosate

C’est une coalition inédite qui a adressé une missive aux gouvernements fédéral et régionaux, cette semaine. Parmi les 46 signataires de la lettre ouverte, on trouve classiquement des organisations de protection de l’environnement, mais aussi des mutuelles (chrétienne, neutre, Solidaris), l’association flamande contre le cancer, des associations d’agriculteurs, l’Unicef (organisation des Nations unies pour l’Enfance), la Ligue Parkinson flamande, et la cellule environnement de la société scientifique de médecine générale. Leur message : « Nous demandons à la Belgique de voter [cette année, NDLR] au niveau européen contre le renouvellement de la licence du glyphosate, mais aussi de prendre ses responsabilités et d’interdire la vente et l’utilisation du glyphosate par les utilisateurs professionnels en Belgique ».