Hadja Lahbib, toujours fragilisée, sera à nouveau lundi en commission

Parfum de crise au parlement fédéral. L’affaire des visas accordés à une délégation iranienne continue de bouillonner. Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré en séance plénière que l’incident était clos mais à en croire les bruits de couloir et les déclarations des uns et des autres, on n’est pas encore tout à fait à la fin de l’histoire. David Coppi, journaliste politique, a suivi la commission affaires extérieures mercredi et la séance plénière jeudi. Il nous explique.

Une quarantaine d’hectares a brûlé dans les Fagnes le mois dernier. C’était le 1er feu de forêt de l’année en Belgique. Ces incendies vont se multiplier avec le réchauffement climatique. Comment s’en prémunir ? Des pompiers belges vont se former dans le Var, en France, depuis plusieurs années. Le département français est particulièrement touché par ces incendies et mise sur la prévention. Frédéric Delepierre, journaliste société, s’est rendu sur place pour comprendre comment le Var s’organise pour éviter ces incendies dévastateurs.

Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des Racines élémentaires. Cette fois, c’est le nouveau directeur du festival d’Avignon, Tiago Rodrigues, qui se raconte. Tiago Rodrigues est un comédien, auteur et metteur en scène. Il a été directeur du théâtre national de Lisbonne, au Portugal. Il nous parle de son enfance là-bas, de ses débuts dans le théâtre et de son parcours jusqu’à Avignon. L’interview est signée Jean-Marie Wynants.