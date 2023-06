De plus en plus de Belges possèdent un bien à l’étranger: quels sont les pays les plus prisés?

En 2022, 9.024 contribuables belges ont acheté une maison de vacances ou un bien immobilier à l’étranger dont le prix d’achat moyen s’élevait à 288.592 euros, rapporte vendredi le journal L’Echo.

La valeur médiane de tous les achats (la moitié s’est conclue à un prix inférieur et l’autre moitié à un prix supérieur) est nettement plus basse et s’élève à environ 180.000 euros, révèlent des chiffres du SPF Finances. Seuls 1.961 biens à l’étranger ont été cédés en 2022.

Aujourd’hui, 200.546 contribuables possèdent une résidence secondaire à l’étranger. Parmi eux, 23.571 possèdent plusieurs propriétés : 17.101 en possèdent deux, 3.719 en possèdent trois et 1.346 en possèdent quatre. Et 199 propriétaires belges détiennent un vrai patrimoine immobilier à l’étranger, avec 10 biens ou plus dans leur portefeuille.