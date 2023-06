Le vibrant hommage de Frankie Vercauteren suite au décès de Stéphane Demol: «Un gars vrai et profondément humain»

L’ancien Diable rouge Stéphane Demol est décédé jeudi à l’âge de 57 ans des suites d’un arrêt cardiaque, ont indiqué jeudi soir le RSC Anderlecht, club où il avait commencé sa carrière, et l’Union belge de football.

« À Anderlecht, je l’ai connu à ses débuts quand il était encore tout jeune », se souvient Frankie Vercauteren. « Nous n’oublions évidemment pas son but du titre à Bruges lors des test-matchs en 1986. Mais c’est chez les Diables rouges que je l’ai encore mieux connu, avec cette fameuse aventure au Mexique et, là aussi, un but important.

Nous étions encore régulièrement en contact. C’est après sa carrière que j’ai appris à mieux découvrir encore un gars vrai et profondément humain. Il avait un sens de l’humour très développé. Il maniait volontiers l’humour noir et savait toujours faire passer ses messages. Quitte à déplaire, il disait clairement ce qu’il pensait sans tourner autour du pot.