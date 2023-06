But oublié pour l’Italie contre la France à l’Euro Espoirs: l’UEFA prend une grosse décision

La France s’est imposée 2-1 face à l’Italie lors de son premier match de l’Euro Espoirs 2023, jeudi à Cluj en Roumanie, lançant ainsi parfaitement un tournoi où elle nourrit de grandes ambitions. Les Français, plutôt dominateurs, peuvent toutefois remercier l’absence de la VAR lors de la compétition alors que la vidéo aurait probablement validé un but italien en toute fin de rencontre.

Dans les arrêts de jeu, alors que l’Italie poussait fortement pour égaliser, son ailier Raoul Bellanova a placé une tête, repoussée par Castello Lukeba probablement de la main et qui avait également franchi la ligne de façon quasi certaine. Mais Allard Lindhout, l’arbitre néerlandais de la rencontre, n’a pas validé le but et n’a pas pu vérifier sa décision.