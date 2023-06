Coup dur pour Thierry Neuville au Safari Rally: le Belge est contraint d’abandonner

Vainqueur de quatre spéciales sur six vendredi, le Français Sébastien Ogier a pris la tête du Safari Rally, la 7e des 13e manches du championnat du monde WRC, disputé au Kenya. L’octuple champion du monde devance deux autres Toyota GR Yaris Rally1 : celles du Finlandais Kalle Rovanperä, 2e à 22.8 secondes, et du Britannique Elfyn Evans, 3e à 43.5 secondes.

L’Estonien Ott Tänak, pourtant leader du Safari Rally après l’ES1 jeudi, est l’autre perdant du jour. D’abord ralenti par des zèbres lors de l’ES2, le pilote M-Sport Ford a perdu plus de deux minutes pendant l’ES4, à la suite d’un changement de roue et de problèmes moteur. Il a ensuite encore perdu du temps et se retrouve 7e à 3 : 03.5 d’Ogier.

Le Français Pierre-Louis Loubet et son co-pilote liégeois Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally 1) occupent le 8e rang à 7 : 04.9. Grégoire Munster (Ford Fiesta MK II/WRC 2) est 9e et leader en WRC2 à 8 : 50.7.