Du changement à Anderlecht: le club bruxellois annonce avoir trouvé un accord avec un nouveau partenaire, qui apparaîtra sur son prochain maillot

Il y aura du nouveau sur le prochain maillot du Sporting d’Anderlecht. Ce vendredi, le club bruxellois a annoncé avoir trouvé un accord avec Napoleon Sports pour les quatre prochaines années. Cela signifie que la marque apparaîtra sur la manche du maillot des Mauves, que ce soit pour l’équipe masculine ou l’équipe féminine, et sera visible physiquement dans l’enceinte du stade jusqu’à la fin de l’année 2024.

« Avec Napoleon Sports, nous sommes heureux d’accueillir un partenaire important pour les années à venir », a expliqué Kenneth Bornauw, CEO non-sports du RSCA, dans un communiqué publié sur le site internet du club. « Le RSC Anderlecht est et reste la marque de football avec la plus grande portée en Belgique, et pendant les discussions avec Napoleon Sports, il est devenu clair que les deux partenaires peuvent se renforcer mutuellement et envisager l’avenir avec ambition. »