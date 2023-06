Les hommages se multiplient pour Stéphane Demol après l’annonce de sa disparition: «Il aimait le football, et encore plus la vie...»

Avec ses 38 caps, Stéphane Demol émarge à la 76e place au ranking des Diables rouges. Au vu de son talent, il aurait dû pouvoir regarder dans les yeux cette génération dorée dont certains membres ont fait leurs premiers pas quand le Beerselois était l’adjoint de René Vandereycken en équipe nationale entre 2006 et 2008. « J’aurais pu faire mieux, j’en suis le seul responsable », disait-il en 2018. « Ma première partie de carrière a été belle (NDLR : Anderlecht, Bologne, Porto, Toulouse, le Standard en plus des Diables), la suite (NDLR : après 1993, Cercle, Panionios, Braga, Lugano, Toulon, Denderleeuw) nettement moins. »

Paul Van Himst a lancé Stéphane Demol à Anderlecht en 1984. « C’était la génération des Enzo Scifo, Georges Grün, Henrik Andersen… », se souvient-il. « Je connaissais déjà Stéphane dans les jeunes au Sporting. Sur un terrain, il était fort de la tête, bon techniquement, il avait du caractère, ne faisait pas de complexe. Il n’avait pas peur de dire le fond de sa pensée… et en disait même parfois trop (rires). Disons qu’il avait une autre discipline de vie hors du terrain qu’un Georges Grün. Il aimait le foot et il aimait la vie. Jouant à Anderlecht, il a été vite appelé par Guy Thys et il a aussi disputé le Mondiale 90. Devenu coach national, je l’avais vu jouer comme libero à Toulouse. Je l’ai aligné à ce poste une ou 2 fois mais à 25 ans, il n’était plus au top physiquement comme au Mexique à l’âge de 20 ans. C’est comme ça, certains vont plus loin dans leur carrière. Sa disparition m’a saisi. »