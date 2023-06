Yaya Touré attendu lundi, un amical à Paris en négociation: voici le programme de reprise du Standard

À la veille des tests physiques, programmés mardi et mercredi, avant le premier entraînement collectif prévu jeudi. Une reprise que manqueront les internationaux, comme Bokadi, Balikwisha et Laifis qui, pour avoir prolongé la saison avec leur équipe nationale, rentreront le 5 juillet. C’est le cas aussi des deux seuls transferts réalisés jusqu’ici par le Standard, à savoir Aiden O’Neill, qui a évolué avec l’Australie face à l’Argentine, et Isaac Price, titulaire avec l’Irlande du Nord face au Danemark et au Kazakhstan.

Un match amical face au Red Star Paris le 22 juillet ?

Pour le reste, il est acquis que le Standard partira en stage aux Pays-Bas, du 10 au 16 juillet, du côté de Nimègue, avec au menu deux matches amicaux, les 12 et 15, dont l’un contre une équipe néerlandaise. Au total, ce ne sont pas 4, mais 5 rencontres amicales qui pourraient figurer au programme de l’équipe liégeoise, avec la visite du RWDM le 8 juillet à l’Académie (à huis clos) et du Hertha Berlin le 21 juillet, en clôture du Fan Day organisé sur le site du complexe d’entraînement.