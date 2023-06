Thorgan Hazard bientôt au RWDM avec son frère Kylian? Le message qui laisse peu de place au doute (photo)

Y aura-t-il bientôt deux Hazard en Jupiler Pro League ? Depuis quelques semaines, et le sacre du RWDM en Challenger Pro League, on sait qu’il y aura, sauf éventuel transfert à l’étranger, un membre de la famille Hazard actif au sein de notre bonne vieille D1A. Mais, depuis la rupture de son contrat au Real Madrid, une folle rumeur envoie Eden Hazard au sein du club molenbeekois. Une rumeur que l’ancien capitaine des Diables rouges a d’ailleurs refusé de démentir lors de son adieu au stade Roi Baudouin. « Ces derniers jours, on a lu pas mal de choses à mon sujet. Et pas mal de bêtises », avait-il répondu à Benjamin Deceuninck. « Aller au RWDM avec mon frère ? Ça, je ne sais pas si c’est une bêtise, on verra… », avait lancé l’ancien de Chelsea avec un sourire malicieux.

Sauf que, ce vendredi, un énigmatique échange sur les réseaux sociaux laisse croire à une arrivée de… Thorgan Hazard au RWDM. En effet, le club bruxellois a posté sur Instagram une vidéo de la reprise des entraînements, sur laquelle on peut voir Kylian montrer toute sa maîtrise technique. Une publication commentée par le joueur du PSV, qui a laissé un émoji flamme sous la vidéo. Ce à quoi le joueur du RWDM a répondu : « Bientôt dans la même équipe » !