Championnat de Belgique: Wout Van Aert rêve du doublé, douze ans après Philippe Gilbert

Le peloton prétend, à raison, que la vareuse belge est la plus jolie à porter. Et la plus difficile à gagner car la concurrence sera rude, dimanche à Izegem, pour succéder à Tim Merlier.

Tim Merlier peut en témoigner, une année passe vite et le plaisir de goûter aux joies tricolores aussi. Champion de Belgique à deux reprises, le Flandrien s’est-il fait une spécialité du titre, comme Tom Steels ou Stijn Devolder ? Les sprinteurs ont évidemment le plus souvent un avantage dès lors que notre pays n’organise pas souvent des championnats sur des circuits sélectifs.

En dépit d’un parcours papier carbone de Gand-Wevelgem avec trois ascensions du Monteberg et du mont Kemmel, l’idée d’un final groupé, et donc d’un emballage massif germe dans les esprits. La dernière ascension du Kemmel se situe à 140 bornes de l’arrivée avant de revenir vers Izegem et ses circuits locaux dénués de difficulté. À Gand-Wevelgem, on peut encore tabler sur les bordures (et donc du vent), le mauvais temps mais là, à la différence des championnats contre-la-montre à Herzele, la météo est annoncée estivale.