Remco Evenepoel sur la Vuelta? «La porte est ouverte…»

Ce dimanche, le natif d’Alost terminera sa première partie de saison à Izegem, à l’occasion du championnat de Belgique. Il partira ensuite en stage à Val di Fassa avec quelques coéquipiers, dans le but de préparer la Clasica San Sebastian et les championnats du monde, qui se tiendront en août à Glasgow. Et puis ? Eh bien, on ne le sait pas encore. Mais l’ancien du Sporting d’Anderlecht pourrait ajouter le Tour d’Espagne à son programme…

On l’attendait avec le maillot rose, il pourrait finir avec le maillot rouge. Après avoir dû quitter le Giro 2023 à cause du Covid alors qu’il venait de reprendre la place de leader, Remco Evenepoel ne ferme pas la porte à un autre grand tour : la Vuelta.

En effet, contrairement à ce que Patrick Lefevere a déjà affirmé à plusieurs reprises, Remco Evenepoel ne serait pas contre tenter le doublé sur le tour qui se tiendra du 26 août au 17 septembre… « La porte est ouverte », avance le coureur de 23 ans. « Je dois m’assurer que je suis capable, physiquement et mentalement, de refaire une préparation semblable à celle effectuée avant le Giro. Mais tout est possible, on va d’abord voir comment se déroule le stage en Italie. Disons que, dans deux semaines, nous déciderons de mon programme pour les mois d’août et de septembre. Je ne dirais sûrement pas non à la Vuelta. Mais, pour le moment, je ne peux pas dire oui non plus… »