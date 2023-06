Les athlètes belges en position délicate après la première journée des Jeux Européens

La première journée du championnat d’Europe par équipes organisée à Chorzow dans le cadre des Jeux européens a tourné à la confusion des athlètes belges. Alors qu’elle était censée être celle qui allait rapporter le plus de points, les désillusions se sont accumulées principalement du côté masculin avec les contre-performances de Ben Broeders à la perche (10e avec 5,45 m) – fatigué par plusieurs déplacements cette semaine – et de Kobe Vleminckx sur 100 m (14e en 10.51) et le forfait de dernière minute de Kevin Borlée, qui souffrait du pied, et qui a été remplacé par son frère Dylan qui n’a pu éviter une 11e place sur 400 m en 45.84).